Погодив покупку "яєць по 17": ексзаму Резнікова знайшли посаду в іншому міністерстві

Свою нову посаду ексзаступник міністра оборони вніс у декларацію

Ексзаступнику міністра оборони України Олексія Резнікова з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростиславу Замлинському знайшли нову посаду у МЗС. Його призначили послом з особливих доручень.

Раніше він фігурував у справі про укладання контрактів на їжу для армії за завищеними цінами. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) з посиланням на декларації чиновника.

У Центрі нагадали, що саме Ростислав Замлинський протягом 2022-2023 років погоджував контракти із закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, серед яких був і скандальний контракт із "яйцями по 17".

ЦПК проаналізував документи, що свідчать про доходи чиновника та виявив, що у декларації за 2023 рік Замлинський вказав нове місце роботи. Ймовірно, призначення відбулося на початку 2024 року.

Вказано, що з публічних джерел невідомо, якими питаннями займається Замлинський у МЗС.

"Божевіллям є призначити послом за особливими дорученнями чиновника, який заплющував очі на корупційне пекло у держзакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обов’язки Замлинського якимось чином стосуються зброї — таке рішення є злочинним ", — заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Скандал навколо закупівлі продуктів для ЗСУ

Нагадаємо, що у 2023 році у ЗМІ з’явилася інформація про масові закупівлі МОУ за завищеними цінами.

Засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов розповів, що оборонне відомство закуповує продукти для ЗСУ вдвічі-втричі дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва. Він порівняв окремі позиції із цінами у столичному "Сільпо". У своєму розслідуванні журналіст посилався на документи, отримані від джерела у ЗСУ.

З’ясувалося, що Міноборони закуповувало яйця по 17 грн за штуку. При цьому роздрібна ціна в магазині була тоді близько 7 грн за штуку.

Тодішній міністр Олексій Резніков назвав скандал, що спалахнув, спробою підірвати довіру до керівництва відомства. В Офісі президента та Міноборони пообіцяли перевірку.

У зв’язку з подіями заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку та був звільнений 24 січня. На тлі скандалу було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель МОУ.

У свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що для ЗСУ замовили продуктів на мільярди, дещо подорожчало.