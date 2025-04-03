Этот город пережил многочисленные трансформации, сделавшие его настоящим перекрестком цивилизаций.

Симферополь, современная столица оккупированного Крыма, имеет богатую и сложную историю, охватывающую тысячелетие. Можно ли считать его украинским городом? Есть ли у этого города турецкие или русские корни?

"Телеграф" предлагает углубиться в историю Симферополя. Ведь он предстает перед нами как уникальный культурный феномен.

Неаполь Скифский: корни города

На территории современного Симферополя располагался античный Скифский Неаполь, возникший в III веке до н. е. как столица скифского государства в Крыму Этот город был центром позднескифской культуры и имел богатое мультинациональное наследие, где проживали скифы, тавры, сарматы и другие народы. Неаполь Скифский прекратил свое существование после разрушительных нашествий готов и гуннов в III-IV веках н. э. Остатки древней столицы до сих пор возвышаются над городом, и археологические находки свидетельствуют о высоком уровне развития скифской цивилизации.

Одним из интереснейших аспектов Неаполя Скифского является его архитектура. Город был обнесен мощными стенами с башнями, а его жители жили в домах греческого стиля и полуземлянках. Также был найден мавзолей с захоронениями скифских царей и вырублены в скале погребальные склепы с настенными росписями.

На территории Скифского Неаполя были обнаружены многочисленные археологические находки, среди которых мраморные барельефы с изображением скифских царей, греческие и римские монеты, а также обломки мраморных статуй. Наиболее ценными находками являются захоронения скифских царей с большим количеством золотых украшений

Акмесджит: турецкое наследие

В XVII веке на месте современного Симферополя существовал город Акмесджит (Ак-Мечеть), являвшийся резиденцией крымского калга-султана. Название "Ак-Мечеть" переводилось как "белая мечеть" с крымскотатарского языка. Это сакральное для мусульман сооружение до сих пор находится в городе, свидетельствуя о его многонациональном наследии.

Акмесджит был важным политическим центром Крымского ханства, где жили ремесленники и торговцы. Город состоял из двух частей: Султан-Базар на берегу реки Салгир и городские кварталы на холме, современный Старый город.

В XVII-XVIII веках Акмесджит развивался как город ремесленников и торговцев с караван-сараями, базарами и мечетями. В городе было более 1800 построек, 5 мечетей, 2 медресе и многочисленные торговые лотки.

До сегодня сохранились остатки некоторых мечетей, среди которых старейшая — Кебир-Джами. Археологические раскопки нашли фрагменты керамической посуды и курительные трубки османского типа.

Российская аннексия

Акмесджит стал частью Российской империи после аннексии Крыма в 1783 году. В 1784 году русская императрица Екатерина II переименовала город в Симферополь, сделав его столицей Таврической губернии.

В период Украинской революции 1917-1920 годов Симферополь сыграл важную роль в борьбе за украинскую государственность. В городе образовались украинские военные формирования и было проведено несколько митингов в поддержку Украинской Народной Республики. Даже в апреле 1918 года город уволил отряд войск УНР под командованием полковника П. Ф. Болбочана, хотя впоследствии оно перешло под германскую оккупацию.

Позже, в 1954 году, город вошел в состав РСФСР как часть Крымской области. После обретения Украиной независимости в 1991 г. Симферополь стал административным центром Автономной Республики Крым.

В заключение, Симферополь — город с богатой историей, который нельзя свести только к одной национальной идентичности. Его корни уходят в античные времена, а своевременный статус остается предметом политических дискуссий. Можно ли считать его украинским городом? Конечно, но его история гораздо шире и разнообразнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, изменившем название по крайней мере 5 раз. Его история – это не просто хронология событий, а увлекательное путешествие в прошлое, где каждый уголок города имеет свой уникальный рассказ.