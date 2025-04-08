Верховная Рада займется нарушениями ТЦК. Глава комиссии объяснил, как она будет работать

Парламент будет готовить соответствующие постановления, а Кабмин — принимать акты

В Верховной Раде была создана временная следственная комиссия по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства. Она займется вопросами нарушений в ТЦК и СП.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК Александр Бакумов. Он объяснил, почему возникла необходимость его создания.

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Нардеп напомнил, что парламентские органы выполняют контрольную функцию, но не могут подменять собой правоохранительные органы, не могут являться органом досудебного расследования или судом.

— Следственная комиссия имеет классические полномочия: изучение конкретных фактов [нарушений со стороны ТЦК], приглашение лиц для пояснений, назначение экспертиз. И все эти материалы по результатам их собрания могут направляться в органы правопорядка для принятия решений в соответствии с их компетенциями, — говорит председатель ВСК. — На фоне всех этих собранных фактов можно прийти к выводам, которые голосуются сначала в следственной комиссии, а затем в Верховной Раде в виде постановления. И это уже есть политическое последствие.

Говоря о политических последствиях, "слуга" объяснил, что в отчете может быть направление материалов в органы правопорядка.

— И органы правопорядка должны принять меры: внести сведения в ЕРДР, открыть уголовное производство, принимать факты и показания, установленные в заседаниях следственной комиссии, приобщать их к материалам уголовного производства. Кабмин может принимать акты (и так реагировать), привлекать к дисциплинарной ответственности, налагать взыскание, — говорит нардеп.

Он добавил, что если говорить о классическом парламентском методе, то это вопрос доверия к Кабмину, министру обороны и всем другим субъектам, которых назначает и увольняет Верховная Рада.

— Это уже политический инструмент ответственности по результатам парламентского контроля в том числе, — подытожил Александр Бакумов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что количество нарушений со стороны ТЦК в 2025 году выросло.