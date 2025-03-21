Кількість порушень з боку ТЦК у 2025 році зросла: що каже омбудсман

У мережі з'явилися щонайменше 3 відео, де працівники ТЦК збивають автомобілем велосипедистів

В Україні почастішали випадки порушень прав людини під час мобілізаційних заходів з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Військові застосовують силу проти цивільних громадян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, лише за перші 2,5 місяці 2025 року його офіс отримав понад 40 індивідуальних звернень про порушення прав людини на Харківщині.

Найпоширеніші скарги стосуються: недопуску адвокатів; застосування сили, зброї та інших спецзасобів; неприйняття документів та інші порушення.

Особливу увагу привернули інциденти, зафіксовані на відео, які масово поширюються у соціальних мережах. На одному з таких записів видно, як автомобіль збиває велосипедистів, після чого люди у військовій формі застосовують силу та затягують постраждалих до машини. За словами Лубінця, таких відео щонайменше три.

"Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя Представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", — підкреслив омбудсман.

Дмитро Лубінець додав, що такі дії з боку представників ТЦК є неприпустимими та потребують реагування.

Нагадуємо, що Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність для керівників ТЦК, голів і членів військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законодавства, що стосується оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо вас незаконно мобілізували. Якщо ТЦК не переглянув рішення, громадянин має право подати позов до суду.