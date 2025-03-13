Порушення обійдеться вдвічі дешевше. Рада прийняла знижку для штрафів від ТЦК

У порушників буде 10 днів

Верховна Рада України 13 березня прийняла законопроєкт №12093, який передбачає стимулювання порушників військового обліку до добровільної сплати штрафів та проходження військової служби. Зокрема, йдеться про знижку.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Відтепер порушники обліку зможуть сплатити лише 50% від мінімального штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, тобто 8 500 гривень, якщо зроблять це добровільно протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили.

Для цього необхідно:

Звернутися до уповноваженого органу або подати заяву через електронний кабінет у системі "Резерв+". Визнати факт порушення та погодитися на притягнення до адміністративної відповідальності. Сплатити 50% штрафу протягом 10 днів.

Якщо штраф не сплачений упродовж 30 днів, постанова підлягає примусовому виконанню.

Провадження закриють, якщо піти на службу

Закон також передбачає звільнення від адміністративної відповідальності тих осіб, які добровільно підуть на військову службу після порушення військового обліку.

Якщо чоловік, який порушив правила обліку, все ж таки прийме рішення пройти військову службу, усі адміністративні провадження щодо нього закриваються автоматично.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути штрафу за неявку по повістці. Якщо громадянин перебував у лікарні або мав іншу поважну причину, він може не з'явитися в ТЦК у вказаний термін.