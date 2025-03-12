Рада підтримала кримінальну відповідальність для керівників ТЦК і ВЛК: що пропонують

Каратимуть за порушення мобілізаційного процесу та корупційні схеми

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність для керівників ТЦК (територіальних центрів комплектування), голів і членів військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законодавства, що стосується оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, проєкт закону вже отримав підтримку 273 голосів депутатів на першому читанні.

Законопроєкт пропонує:

Кримінальну відповідальність за порушення порядку ВЛК. За невірно проведений медогляд для визначення придатності громадян до служби в армії.

Відповідальність за порушення порядку призову. За порушення норм при прийомі громадян на військову службу.

Розширення відповідальності за корупційні злочини. Тепер до осіб, відповідальних за незаконне збагачення, додадуть голів, заступників та секретарів позаштатних ВЛК і лікарсько-льотних комісій.

Такі зміни в законодавстві дозволять забезпечити більшу прозорість та ефективність роботи мобілізаційних органів, а також запобігти корупційним схемам, які могли б шкодити обороноздатності країни.

Нагадуємо, що новий законопроєкт №12442 щодо кримінальної відповідальності працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації внесли до парламенту у понеділок, 27 січня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо вас незаконно мобілізували. Якщо ТЦК не переглянув рішення, громадянин має право подати позов до суду. Це можна зробити протягом 6 місяців з моменту отримання мобілізаційного рішення.