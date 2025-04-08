Україна та США проведуть переговори щодо угоди про корисні копалини: ЗМІ назвали дати

Допомогу США Україна й надалі відмовляється визнавати боргом

Українські урядовці цього тижня вирушать до Вашингтона, щоб обговорити угоду про повоєнне використання мінеральних ресурсів і відновлення інфраструктури. Переговори проходитимуть на технічному рівні без участі високопосадовців.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, до складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції. Україна також залучила міжнародну юридичну фірму для супроводу переговорів. Очікується, що візит відбудеться 11–12 квітня.

Київ намагається домогтися вигідніших умов угоди, яка може передбачати передачу США частини майбутніх доходів від ключових секторів економіки як компенсацію за допомогу, надану адміністрацією Джо Байдена. Водночас Україна відмовляється визнавати цю допомогу борговим зобов’язанням.

У публікації йдеться, що Київ утримується від публічної критики США чи Дональда Трампа, намагаючись зберегти ослаблу підтримку Вашингтона в боротьбі з російською агресією. Також українська сторона занепокоєна тим, що майбутня угода може ускладнити процес євроінтеграції через надмірні преференції на користь США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що саме в Україні може зацікавити Сполучені Штати. За словами Євгена Науменка, є щонайменше шість ресурсів, які можуть бути корисні Вашингтону.