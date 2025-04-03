Київ найняв адвокатів: у США розкрили нові деталі угоди щодо корисних копалин

Робота над угодою не зупиняється

Незабаром українська сторона прибуде до США для продовження роботи над угодою про корисні копалини. Київ найняв для цього адвокатів.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Bloomberg. Зазначається, що Штати переконані в необхідності підписання вищевказаної угоди якмога швидше.

За словами Бессента, українська делегація може приїхати до Вашингтона наприкінці цього тижня (4-6 квітня) або напочатку наступного. Основна мета цього візиту — обговорення запропонованої Штатами угоди про корисні копали. Україна плідно працює над документом, вже відомо, що Київ найняв адвокатів.

"Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", — наполягає Бессент.

Водночас в українській мережі вже писали про зміст останнього варіанту угоди від США і які пункти він має. На цю інформацію одразу ж відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що сам ще не бачив угоди, а нардепи нібито звідкись її вже прочитали.

Зауважимо, що в угоді йдеться про рідкісноземельні метали — це 17 металевих елементів, вміст яких у земній корі надзвичайно низький. Вони мають унікальні фізичні, хімічні та магнітні властивості і широко використовуються в сучасній техніці та промисловості.

До них належать: Sc – скандій, Y – ітрій, La – лантан, Ce – церій, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометій, Sm – самарій, Eu – європій, Gd – гадоліній, Tb – тербій, Dy – диспрозій, Ho – гольмій, Er – ербій, Tm – тулій, Yb – ітербій, Lu – лютецій.

Карта корисних копалин України

Які рідкісноземельні метали має Україна

Скандій (Sc) – використовують для створення суперміцних сплавів та в авіаційній промисловості. Ітрій (Y) – залучається для створення лазерів, акумуляторів та ядерній енергетиці. Лантан (La) – використовують у виробництві батарей. Церій (Ce) – застосовують у скляній промисловості і для створення сплавів. Неодим (Nd) – використовують для виготовлення магнітів у двигунах транспортів та вітрогенераторах. Самарій (Sm) – основний елемент ядерної промисловості та для виготовлення магнітів. Європій (Eu) – застосовується для виробництва люмінофорів та дисплеїв. Гадоліній (Gd) – використовують у реакторах і медичних технологіях. Диспрозій (Dy) – застосовують для створення магнітів. Тербій (Tb) – використовується в електроніці, магнітах і дисплеях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба знати про угоду щодо корисних копалин між Україною та США.