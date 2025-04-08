Украина и США проведут переговоры по соглашению о полезных ископаемых: СМИ назвали даты

Помощь США Украина и дальше отказывается признавать долгом

Украинские чиновники на этой неделе отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить соглашение о послевоенном использовании минеральных ресурсов и восстановлении инфраструктуры. Переговоры будут проходить на техническом уровне без участия чиновников.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции. Украина также привлекла международную юридическую фирму для сопровождения переговоров. Ожидается, что визит состоится 11–12 апреля.

Киев пытается добиться более выгодных условий соглашения, которое может предусматривать передачу США части будущих доходов от ключевых секторов экономики в качестве компенсации за помощь, оказанную администрацией Джо Байдена. В то же время, Украина отказывается признавать эту помощь долговым обязательствам.

В публикации говорится, что Киев воздерживается от публичной критики США или Дональда Трампа, пытаясь сохранить ослабевшую поддержку Вашингтона в борьбе с российской агрессией. Также украинская сторона обеспокоена тем, что предстоящее соглашение может усложнить процесс евроинтеграции из-за чрезмерных преференций в пользу США.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что именно в Украине может заинтересовать Соединенные Штаты. По словам Евгения Науменко, есть не менее шести ресурсов, которые могут быть полезны Вашингтону.