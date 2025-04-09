Рідкісний птах – мисливець на гадюк зникає в Україні (фото)

Цей унікальний пернатий хижак "спеціалізується" на полюванні змій

Змієїд (Circaetus gallicus) – це хижий птах родини яструбових, єдиний представник свого роду в фауні України. Цей птах, занесений до Червоної книги України, вирізняється своїм способом життя та харчуванням.

Змієїд поширений у Південній Євразії та Північній Африці, зимує у південній частині ареалу. В Україні гніздиться переважно на Поліссі та в лісостеповій зоні, трапляється також в Українських Карпатах і Кримських горах. Його улюблені місця проживання – старі високостовбурні ліси поблизу галявин, вирубок та боліт.

Чисельність та загрози

Європейська гніздова популяція змієїда оцінюється у 8,4–13 тис. пар. В Україні цей вид вважають рідкісним, а подекуди – дуже рідкісним. Зменшення чисельності української популяції почалося ще в середині ХХ століття. Загалом через старих лісів, де птахи гніздуються, руйнування місць полювання та відстріл птахів.

Біологія та спосіб життя

Змієїд – перелітний птах, який з'являється в Україні наприкінці березня – на початку квітня. Відлітає на зимівлю у вересні – на початку жовтня. Це моногамний птах, який відрізняється стабільністю у виборі місць гніздування. Гнізда будує на деревах на висоті 10–23 м. У кладці зазвичай одне яйце, яке насиджують обидва партнери протягом 36–47 днів.

Пташенята з'являються в червні та залишають гніздо в кінці липня – на початку серпня. У гніздовий період змієїд переносить змій до гнізда на значні відстані в напівпроковтнутому стані. Пташеня витягує здобич з батьківського горла за хвіст.

Полювання та харчування

Змієїд – стенофаг, тобто харчується переважно плазунами та земноводними. Головну його їжу становлять змії, зокрема вужі та гадюки, а також жаби та ящірки. Полює зазвичай один, ширяючи над місцем полювання або підстерігаючи здобич біля води. Помітивши здобич, він зупиняється у повітрі, розпустивши хвіст і тріпочучи крилами, а потім швидко знижується й кидається на здобич.

Спійману тварину несе в лапах і з'їдає її десь поблизу від місця полювання на будь-якому підвищенні. Змієїди дуже лякливі, і навіть дорослі птахи можуть приховуватися від спостерігача на відстані 200–300 метрів від гнізда

Охорона

Змієїд охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі зникомими видами дикої фауни і флори (CITES), Боннською та Бернською конвенціями. В Україні вид охороняється у Поліському, Рівненському, Кримському природних заповідниках, Карпатському біосферному заповіднику, Деснянсько-Старогутському національному природному парку. Для збереження виду необхідно взяти під охорону місця гніздування, а також розробити методику розведення у неволі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще один вид перелітних птахів опинився на межі зникнення. В Європі їх залишилось лише 74-110 тисяч, а в Україні – критично мало: від 500 до 850 пар.