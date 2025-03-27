Один з трьох видів голубів в Україні опинився у Червоній книзі (фото)

Цей рідкісний вид поступово зникає через втрату природних середовищ існування та антропогенний вплив

Голуб-синяк, або клинтух (Columba oenas) – птах, знайомий багатьом, але, на жаль, не завжди впізнаваний. Цей представник родини голубових є одним з трьох видів, які можна зустріти в Україні.

Голуб-синяк – птах перелітний, але деякі особини залишаються зимувати на півдні країни. Він занесений до Червоної книги України (2009) зі статусом "вразливий". На сьогодні в Україні налічується не більше 8-12 тисяч пар синяків.

Як впізнати синяка

Синяк – птах середнього розміру, трохи менший за звичайного голуба. Довжина тіла становить 32-34 см, а розмах крил – 63-70 см. Забарвлення – блакитно-сизе з характерним пурпурно-зеленуватим металевим відливом на шиї. На крилах ледь помітні смужки, а на грудях – рожево-винний відтінок. Дзьоб червоний біля основи і жовтий на кінці, з білою восковицею. Ноги червоні. Самці та самки зовні майже не відрізняються, хоча самки мають менш яскраве забарвлення і темніший дзьоб.

Голос і поведінка

Це доволі тихий птах. Голос самця – монотонне воркування, схоже на "гухуу-гухуу". У польоті синяк видає різкий свист крилами. У період розмноження синяки поводяться дуже обережно, ховаючись у густому листі дерев і затихаючи при наближенні людей чи тварин.

Де живе синяк

Ареал поширення цього голуба охоплює майже всю Європу, Малу Азію, Закавказзя та південь Центральної Азії. В Україні синяк трапляється в Карпатах, на Поліссі, частково в Лісостепу, Гірському Криму і, можливо, в заплавах Дунаю. Останнім часом його гніздування було виявлено навіть на Луганщині.

Чому синяків стає менше

Чисельність синяків в Україні, як і в Європі загалом, поступово зменшується. Причини цього явища досить різноманітні. По-перше, відбувається зниження площ старих лісів, які є ідеальними місцями для гніздування цих птахів. Крім того, вирубування дуплистих дерев позбавляє синяків природних місць для облаштування гнізд.

Використання хімікатів на полях також негативно впливає на популяцію синяків, оскільки ці речовини можуть бути токсичними для птахів. Збільшення кількості хижаків, таких як великий яструб і куниця лісова, також є загрозою для синяків. Нарешті, фактор непокою, особливо під час гніздування, суттєво впливає на їхнє виживання.

Полювання на голуба-синяка заборонене законом. А от розвішування штучних гніздівель може допомогти збільшити кількість місць для гніздування. Збереження цієї пташки – не лише захист одного виду, а й внесок у збереження біорізноманіття України та її природної спадщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за пташка гоголь і чому її охороняють в Україні. Цей вид занесений до Червоної книги України та потребує особливої уваги.