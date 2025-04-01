В Україні зникає реліктова жаба – "чемпіон" зі стрибків (фото)

Це унікальний вид із Червоної книги України, що вражає своїми стрибками

Жаба прудка (Rana dalmatina) — це вид земноводних родини жаб'ячих, один з трьох видів роду, що зустрічається в фауні України. Цей раритетний вид занесений до Червоної книги України та інших природоохоронних документів, що підкреслює його вразливість та необхідність охорони.

Жаба прудка є монотиповим видом і належить до групи "дрібних" бурих жаб, які відділилися від спільного середземноморського стовбура близько 3 мільйонів років тому. Раніше вважали, що жаба прудка трапляється лише на Закарпатті, але тепер відомо про її присутність у Франківській та Чернівецькій областях України

Опис виду

Жаба прудка — це струнка жаба середнього розміру, яка досягає довжини до 90 мм. Вона відрізняється відносно великою головою та довгими задніми кінцівками, які заходять за кінець морди. Голова трохи загострена, а очі великі та випуклі. Забарвлення тіла варіює від бежевих до бурих тонів, з темною L-подібною плямою на межі голови й тулуба. Черево однотонно світле, іноді з рожевим відтінком.

Особливістю личинок жаби прудкої є круглий чорний горбок посередині верхньої щелепи. Забарвлення зверху світло-коричневе, з червонувато-сітчастим візерунком із золотистими вкрапленнями на боках та знизу.

Ця жаба здатна здійснювати стрибки довжиною до трьох метрів. В це приблизно у 33 рази довше довжини її власного тіла.

Поширення та місця перебування

Жаба прудка поширена в Західній і Центральній Європі, включаючи кілька західних областей України. Вона віддає перевагу розрідженим широколистяним лісам з розрідженим підліском, галявинам, вирубкам та відкритим схилам, порослим чагарниками. Уникає хвойних лісонасаджень, відкритих лук та окультурених ландшафтів.

Активність та розмноження

Жаба прудка виходить із зимової сплячки пізніше інших видів жаб, у кінці березня — середині квітня. У цей період вони активні цілодобово, а після закінчення нересту — у першу половину дня та в присмерку.

Парування та відкладання ікри припадає на кінець березня — початок квітня. Ікру відкладають окремими грудочками на підводні рослини. Розвиток пуголовків триває 60-90 днів, а вихід цьоголіток відбувається в липні — на початку серпня.

Загрози та охорона

Чисельність жаби прудкої в Україні скорочується через розчищення вирубок і розорювання земель, а також забруднення і пересихання водойм. Для збереження цього рідкісного виду необхідні заходи з охорони його місць перебування та боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

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