Єдиний в Україні вид земляних зайців опинився на межі зникнення: як виглядає тваринка (фото)

Цей рідкісний вид, занесений до Червоної книги, мешкає лише на нижньодніпровських аренах

Кандибка пустельний, або земляний заєць – невеликий гризун, який зустрічається в Україні. Цей вид занесений до Червоної книги України, тому важливо знати про нього більше.

Кандибка має невеликі розміри: довжина тіла сягає 12 см, а хвіст трохи довший за тіло. Відрізняється від інших гризунів трипалою лапою. Забарвлення верху тіла варіюється від бурувато-сірого до вохристо-бурого, а черево – біле.

Де живе кандибка

В Україні кандибку пустельну можна зустріти у вологих та посушливих степах на сході країни, зокрема, на аренах нижнього Дніпра (Херсонська область, частина Миколаївської області на Кінбурнському півострові). Цей вид є єдиним представником свого роду в Європі, і його європейська популяція збереглася лише на нижньодніпровських аренах.

Поведінка та харчування

Кандибка пустельна є осілим зимосплячим видом. Активна переважно в сутінках та вночі. Живиться в основному злаками, а також іншими рослинами та комахами. Переходить до сплячого режиму з першими заморозками і пробуджується наприкінці березня — на початку квітня.

Розмноження

Розмноження відбувається один раз на рік. Спочатку паруються дорослі самиці, пізніше — самиці, що народилися минулого року. Поява малят припадає на початок червня, коли самиця народжує 3–6 малят. У віці одного місяця вони переходять до самостійного життя, а у двомісячному віці досягають розмірів дорослих тварин.

Вид перебуває під загрозою через втрату середовища проживання внаслідок заліснення та розорювання територій, а також через надмірний випас та використання пестицидів. Кандибка пустельна охороняється в Чорноморському біосферному заповіднику та інших природоохоронних територіях України. Кандибка пустельний охороняється в Чорноморському заповіднику. Важливо зберігати її природне середовище, щоб цей вид не зник з української фауни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зникає нічний гризун з "окулярами". Це нічні тварини, які вдень сплять у гніздах на деревах, а вночі виходять на пошуки їжі.