Редкая птица – охотник на гадюк исчезает в Украине (фото)

Этот уникальный пернатый хищник "специализируется" на охоте змей

Змееяд (Circaetus gallicus) – это хищная птица семьи ястребиных, единственный представитель своего рода в фауне Украины. Эта птица, занесенная в Красную книгу Украины, отличается своим образом жизни и питанием.

Змееяд распространен в Южной Евразии и Северной Африке, зимует в южной части ареала. В Украине гнездится преимущественно на Полесье и лесостепной зоне, встречается также в Украинских Карпатах и Крымских горах. Его любимые места обитания – старые высокоствольные леса вблизи лужаек, вырубок и болот.

Численность и угрозы

Европейская гнездовая популяция змееяда оценивается в 8,4–13 тыс. пар. В Украине этот вид считают редким, а иногда очень редким. Уменьшение численности украинской популяции началось еще в середине XX века. В общем, из-за старых лесов, где птицы гнездятся, разрушение мест охоты и отстрел птиц.

Биология и образ жизни

Змееяд – перелетная птица, которая появляется в Украине в конце марта – начале апреля. Улетает на зимовку в сентябре – начале октября. Это моногамная птица, отличающаяся стабильностью в выборе мест гнездования. Гнезда строит на деревьях на высоте 10-23 м. В кладке обычно одно яйцо, которое насиживают оба партнера в течение 36–47 дней.

Птенцы появляются в июне и покидают гнездо в конце июля – начале августа. В гнездовой период змееяд переносит змей в гнезда на значительные расстояния в полупроглоченном состоянии. Птенец вытаскивает добычу из родительского горла за хвост.

Охота и питание

Змееяд – стенофаг, то есть питается преимущественно пресмыкающимися и земноводными. Главную его пищу составляют змеи, в частности ужи и гадюки, а также лягушки и ящерицы. Охотится обычно один, паря над местом охоты или подстерегая добычу у воды. Заметив добычу, он замирает в воздухе распущенным хвостом и трепеща крыльями, а затем быстро снижается и бросается на добычу.

Пойманное животное несет в лапах и съедает его где-то вблизи места охоты на любом повышении. Змееяды очень пугливы, и даже взрослые птицы могут скрываться от наблюдателя на расстоянии 200-300 метров от гнезда.

Охрана

Змееяд охраняется Конвенцией по международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннской и Бернской конвенциями. В Украине вид охраняется в Полесском, Ровенском, Крымском природных заповедниках, Карпатском биосферном заповеднике, Деснянско-Старогутском национальном природном парке. Для сохранения вида необходимо взять под охрану места гнездования, а также разработать методику разведения в неволе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще один вид перелетных птиц оказался на грани исчезновения. В Европе их осталось всего 74-110 тысяч, а в Украине – критически мало: от 500 до 850 пар.