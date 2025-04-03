Унікальний мешканець Чорного моря опинився на межі зникнення (фото)

Загадковий хижак Чорного моря опинився на межі зникнення

Кам'яний краб (Eriphia verrucosa) – один з найбільш цікавих мешканців Чорного моря. Цей вид краба поширений від атлантичного узбережжя Великої Британії до Азорських островів та західної Африки, трапляється в Середземному, Адріатичному, Мармуровому та Чорному морях.

В Україні його можна побачити біля Кримського півострова та острова Зміїний. Проте сьогодні він потребує особливої уваги й охорони.

Зовнішній вигляд та особливості

Карапакс (спинна частина панцира) кам'яного краба має ширину до 10 см і довжину до 8 см. Він випуклий з відносно гладенькою поверхнею, а лобний край сформований вісьмома тупими зубчиками. Очі краба маленькі та розташовані на тонких очних стеблинах. Колір панцира зазвичай червоно-бурий, що дозволяє йому маскуватися серед каміння.

Спосіб життя

Кам'яний краб – донна тварина, яка мешкає на глибинах до 30 метрів, переважно в місцях з кам'янистим ґрунтом. Він також зустрічається біля берега на глибині до 3 метрів у безлюдних місцях. Краби охороняють свій притулок серед каміння та прилеглу територію від інших мешканців.

Харчування та поведінка

Кам'яний краб майже не харчується органічними рештками, як інші види крабів. Він є спритним хижаком, який полює на дрібних рибок, молюсків, черв'яків та равликів переважно вночі на мілині. Ці краби можуть перебувати на суші певний час, якщо їх зябра залишаються вологими, вони активні вночі, коли виходять на мілину для полювання на дрібних тварин.

Парування у кам'яних крабів відбувається після линяння, коли екзоскелет повністю затвердіє. Самиця може відкладати до 130 тисяч яєць, які виношує протягом 4-6 тижнів.

Охорона

Через забруднення та зміну екосистеми чисельність кам'яного краба значно зменшилася, що призвело до його занесення до Червоної книги України. Охороняється у природних заповідниках Мис Мартьян та Карадазькому. Порушення вимог природоохоронного законодавства щодо охорони цього виду тягне за собою адміністративну відповідальність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тварина, яка майже не змінилася за 30 млн років, може зникнути в Україні назавжди. Раніше вони були поширені по всій Європі, але зараз їх чисельність значно скоротилася.