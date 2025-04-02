Це не лелеки і не чаплі: ще один вид перелітних птахів опинився на межі зникнення в Україні (фото)

В Європі залишилось лише 74-110 тисяч пар цих птахів, а в Україні – критично мало: від 500 до 850 пар

Сірий журавель (Grus grus) – величний птах, що є одним із символів України, опинився під загрозою зникнення. Цей вид занесено до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями.

Чисельність сірого журавля в Європі оцінена в 74-110 тис. пар. В Україні гніздиться імовірно від 500-600 до 700-850 пар. Причинами зміни чисельності є скорочення площі боліт внаслідок осушування, посилення фактора непокоєння та винищування птахів людиною, використання пестицидів.

Сірий журавель – великий птах, що сягає 100-130 см завдовжки та має розмах крил 180-240 см. Його вага може коливатися від 3 до 6,1 кг. Він має гучний трубний крик, який використовує в польоті та при шлюбній демонстрації.

Поширення

В Україні сірий журавель гніздиться на Поліссі, іноді в заболочених долинах річок Лівобережного Лісостепу. Під час сезонних міграцій трапляється по всій території, концентрується у Присивашші, де зареєстровано поодинокі гнізда.

Особливості біології

Сірий журавель надає перевагу важкодоступним, частіше лісовим болотам в долинах річок та навколо великих озер; у Присивашші — солонцюватий приморський степ. Це перелітний птах. Весняний проліт відбувається у березні – на початку травня. В місцях гніздування з'являється наприкінці березня – в 1-й половині квітня.

Пари утворюються на все життя. Гнізда (зі стебел, листя, шматочків торфу, моху) влаштовує на сухому місці серед болота (на купині або дернині), частіше на межі лісу і болота. У кладці 1-3 яйця, насиджують їх і самка, і самець (28-31 день). Пташенята підіймаються на крило у 65-70-денному віці (в останній декаді липня – першій половина серпня).

Відліт і осінній проліт триває з 2-ї декади вересня до середини жовтня. Живляться птахи переважно рослинною їжею, а також комахами, молюсками, червами, дрібними хребетними, яйцями птахів тощо.

Охорона

Сірий журавель охороняється Боннською та Бернською конвенціями, угодою AEWA. В Україні охороняється в Поліському природному заповіднику. Необхідно створити заповідні ділянки в околицях с Перебродів Дубровицького району Рівненської області, у Петрівському лісництві Ізюмського лісгоспу Харківської області, у долині р. Самари (Дніпропетровська обл.) та сезонні заказники на ділянках боліт, де гніздиться журавель сірий.

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