Перший заступник Умєрова звільняється. Що про нього відомо

Він координував напрямок закупівель

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк звільняється з посади у Міністерстві оборони України за власним бажанням. Він був першим заступником міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це Гаврилюк сказав у коментарі "Суспільному". Деталей свого звільнення генерал-лейтенант не повідомив.

Але журналістка та членкиня Громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міноборони Тетяна Ніколаєнко припустила, що причиною звільнення міг стати конфлікт з Умєровим.

"Конфлікт явно зрів давно. Кілька місяців мені розповідали, що Умєров уже ні на що не впливає (тільки їздить на переговори), а Гаврилюк — справжній міністр. І скоро ним узагалі стане. Схоже, Умєров не любить чутки про конкурентів. Іван Юрійович і правда дуже зміцнив свої позиції у сфері нагляду за закупівлями, і, видно таки, комусь перейшов дорогу", — написала вона.

Водночас у Міноборони наразі публічно не коментували цю інформацію.

Зауважимо, що у Міноборони Гаврилюк безпосередньо координував напрямок закупівель. Він був керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Іван Гаврилюк

Що відомо про Гаврилюка

З жовтня 2023 року генерал-лейтенанта обіймав посаду заступника міністра оборони України, а у травні 2024 року став першим заступником міністра оборони Рустема Умєрова. З квітня до серпня 2022 року Гаврилюк очолював робочу групу України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

Генерал-лейтенант служив у Збройних силах України з 1 серпня 1988-го по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час. У 2015-2018 був начальником Тилу ЗСУ, згодом — очільником Головного управління логістики — заступником начальника Генерального штабу.

Нагадаємо, за словами Гаврилюка, Міноборони планує об'єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державний оператор тилу (ДОТ) після завершення воєнного стану. На посаду очільника об'єднаної агенції розглядають керівника АОЗ Арсена Жумаділова, який погодився очолити агенцію після завершення контракту Марини Безрукової з 1 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що закупівля мін для фронту викликала критику Антикорупційної ради. Що не так з новими контрактами Міноборони.