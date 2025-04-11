Первый заместитель Умерова увольняется. Что о нем известно

Он координировал направление закупок

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк увольняется с должности в Министерстве обороны Украины по собственному желанию. Он был первым замминистра обороны Рустема Умерова.

Об этом Гаврилюк сказал в комментарии "Суспільному". Детали своего увольнения генерал-лейтенант не сообщил.

Но журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ОАС) при Минобороны Татьяна Николаенко предположила, что причиной увольнения мог стать конфликт с Умеровым.

"Конфликт явно зрел давно. Несколько месяцев мне рассказывали, что Умеров уже ни на что не влияет (только ездит на переговоры), а Гаврилюк – настоящий министр. И скоро им вообще станет. Похоже, Умеров не любит слух о конкурентах. Иван Юрьевич и правда очень укрепил свои позиции в сфере надзора за закупками, и, по всей видимости, кому-то перешел дорогу", — написала она.

В то же время в Минобороны пока публично не комментировали эту информацию.

Заметим, что в Минобороны Гаврилюк напрямую координировал направление закупок. Он являлся руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Иван Гаврилюк

Что известно о Гаврилюке

С октября 2023 года генерал-лейтенанта занимал должность заместителя министра обороны Украины, а в мае 2024 стал первым заместителем министра обороны Рустема Умерова. С апреля по август 2022 года Гаврилюк возглавлял рабочую группу Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

Генерал-лейтенант служил в Вооруженных силах Украины с 1 августа 1988 по 3 марта 2020 года и с 24 февраля 2022 по настоящее время. В 2015-2018 был начальником Тыла ВСУ, впоследствии — главой Главного управления логистики — заместителем начальника Генерального штаба.

Напомним, по словам Гаврилюка, Минобороны планирует объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) после завершения военного положения. На должность руководителя объединенного агентства рассматривают руководителя АОЗ Арсена Жумадилова, согласившегося возглавить агентство после завершения контракта Марины Безруковой с 1 февраля 2025 года.

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