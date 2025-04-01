Ротація замість демобілізації: в Раді розповіли про нову ідею Міноборони

Веніславський розповів про альтернативу демобілізації для захисників

Після 90 днів на передовій військові зможуть отримати кілька місяців відпочинку. Такий план ротації запропонувало Міністерство оборони України.

Цей механізм стане альтернативою закону про демобілізацію, навколо якого точиться багато суперечок. Про це народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в етері Радіо Свобода.

"Після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановленню чітких термінів служби", – пояснив Веніславський.

За словами нардепа, міністр оборони Рустем Умєров уже підготував відповідні рекомендації. Незабаром їх мають впровадити на практиці.

Веніславський уточнив, що такий механізм є тією альтернативою, про яку говорить міністр оборони у своєму зверненні.

"Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати", – додав депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як військовому повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою. Ми опублікували покрокову інструкцію.