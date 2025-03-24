Умєров повідомив про завершення переговорів у Саудівській Аравії: чи вдалося про щось домовитися

Обговорювалася низка питань, зокрема безпека української енергетики від російського терору

Делегації України та США завершили переговори в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, яки були присвячені деяким питанням мирного врегулювання війни проти російського режиму. Обговорювалася низка питань, зокрема безпека української енергетики.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook. Він зазначив, що зустріч була "конструктивною" та анонсував більш детальні подробиці згодом.

"Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", – написав він.

Умєров додав, що делегація виконує основне завдання, яке дав президент України Володимир Зеленський. Це – досягнення в Україні тривалого та стійкого миру.

"Завдання Президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави та людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп та Путін погодили припинення вогню з енергетики та інфраструктури. Однак того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України.

У результаті Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Президент США сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте погодився лише на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося Трампу, щобільше він викрив Путіна на брехні.