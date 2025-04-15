Росія знову висунула абсурдні умови для миру

Росія висунула нові умови для "мирного врегулювання" війни в Україні. Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що однією з головних вимог є "визнання Україною суверенітету кордонів РФ".

Його заяви передають росЗМІ. Зазначимо, що коли російські посадовці говорять про "нинішні кордони РФ", вони мають на увазі тимчасово окуповані українські території — Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також Крим, який у Москві вважають своєю територією з 2014 року.

Серед інших вимог Наришкін назвав "без'ядерний статус України" та "скасування дискримінаційних законів". Офіційна позиція України залишається незмінною: Київ не визнає анексію українських територій і наполягає на відновленні своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

Подібні заяви з боку Москви не містять нічого нового та є черговою пробою легітимізувати окупацію українських земель під прикриттям "мирного врегулювання". Попри неодноразові "мирні ініціативи" з боку Росії, країна-агресор продовжує здійснювати ракетні удари по українських містах та інфраструктурі.

Раніше "Телеграф" уже повідомляв, що у Білому домі заговорили про переговори з Україною. Київ та Вашингтон обговорюють "заходи довіри", які представлять Росії