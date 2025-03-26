Генсек НАТО категорично прокоментував відновлення відносин з Росією після війни

Це може зайняти десятиліття

Закінчення війни в Україні не вплине на відновлення стосунків з Росією. Загроза з боку цієї країни збережеться.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте у середу, 26 березня. За його словами, це займе десятиліття.

"Цього не станеться. Це займе десятиліття, тому що існує повна відсутність довіри. Загроза все ще існує… навіть якщо війна закінчиться, російська загроза все ще існує", — сказав Рютте журналістам у Варшаві.

Додамо, що Європейські країни переглядають свої підходи до підтримки України, змінюючи акцент із можливого відправлення військ на альтернативні варіанти допомоги. Таке рішення зумовлене політичними та логістичними викликами, а також реакцією Росії та США на подібні ініціативи.

Раніше "Телеграф" писав, що після переговорів делегації США спочатку з росіянами, а потім з українцями сторони досягли попередньої угоди про припинення обстрілів енергетичних об’єктів. Однак на даному етапі перспективи укладання довгострокової угоди здаються малоймовірними, оскільки у них існують серйозні відмінності у баченнях того, як має завершитись війна.