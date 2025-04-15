Россия снова выдвинула абсурдные условия для мира

Россия выдвинула новые условия для "мирного урегулирования" войны в Украине. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что одним из главных требований является "признание Украиной суверенитета границ РФ".

Его заявления передают РосСМИ. Отметим, что когда российские чиновники говорят о "нынешних границах РФ", они подразумевают временно оккупированные украинские территории — Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым, который Москва считает своей территорией с 2014 года.

Среди других требований Нарышкин назвал "безъядерный статус Украины" и "отмену дискриминационных законов". Официальная позиция Украины остается неизменной: Киев не признает аннексию украинских территорий и настаивает на восстановлении своей территориальной целостности в международно-признанных границах.

Подобные заявления со стороны Москвы не содержат ничего нового и являются очередной попыткой легитимизировать оккупацию украинских земель под прикрытием "мирного урегулирования". Несмотря на неоднократные "мирные инициативы" со стороны России, страна-агрессор продолжает осуществлять ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре.

Ранее "Телеграф" уже сообщал, что в Белом доме заговорили о переговорах с Украиной. Киев и Вашингтон обсуждают "меры доверия", которые представят России