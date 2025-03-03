Є кілька варіантів: у Лондоні розповіли про роботу над мирною угодою для України

План мирного врегулювання в Україні буде представлений Дональду Трампу

У понеділок, 3 березня, Великобританія заявила, що на розгляді є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні. Така заява прозвучала після того, як Франція висунула пропозицію про первісне місячне перемир’я, яке могло б прокласти шлях до мирних переговорів.

Про це повідомляє агентство Reuters. Як і раніше, основною вимогою Зеленського є чіткі гарантії безпеки із боку Заходу.

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не вдаватимуся в коментарі з приводу варіантів", — заявив прессекретар прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією розглядають варіанти мирної угоди за участю Києва після скандалу між президентами США та України.

У неділю Стармер провів у Лондоні саміт європейських лідерів та повідомив, що вони погодилися розробити план мирного врегулювання в Україні, який вони запропонують Сполученим Штатам.

Тепер європейські країни змушені пристосовуватись до того, що деякі лідери називають найбільшою зміною політики Вашингтона з часів Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський каже, що припинення вогню має супроводжуватись чіткими гарантіями безпеки з боку Заходу, щоб гарантувати, що Росія, яка вторглася в Україну три роки тому та утримує близько 20% її території, не нападе знову. Трамп відмовився надавати такі гарантії.

Раніше Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні насправді ще дуже далеко. Ніхто навіть не розпочинав підготовку угоди, яка має бути чесною, справедливою та стабільною, щоб війна більше не повернулася.