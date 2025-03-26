Європа передумала відправляти миротворців в Україну: що робитимуть натомість - Reuters

Франція та Велика Британія розробляють нові формати підтримки України.

Європейські країни переглядають свої підходи до підтримки України, змінюючи акцент із можливого відправлення військ на альтернативні варіанти допомоги. Таке рішення зумовлене політичними та логістичними викликами, а також реакцією Росії та США на подібні ініціативи.

Як повідомляє Reuters, Франція спільно з Великою Британією розробляє нові стратегії підтримки України. Наразі ще залишається не відомим, про які саме кроки може йтись.

Для їхнього обговорення у четвер, 27 березня, Париж прийме представників із 30 країн, які входять до так званої "коаліції бажаючих". Очікується, що зустріч допоможе конкретизувати можливі формати підтримки.

Раніше Париж і Лондон працювали над ініціативою відправки тисяч військових до України для забезпечення можливого припинення вогню. Однак зараз, за словами дипломатів, цей сценарій стає все менш реалістичним.

"Від ідеї введення військ поступово відмовляються, натомість розглядають більш прагматичні варіанти", — зазначив один із європейських дипломатів.

Інший чиновник підкреслив, що на тлі змін на фронті та позиції нинішньої адміністрації США відправлення військ в Україну втратило привабливість.

Високопоставлений європейський чиновник із питань оборони сказав, що, незважаючи на те, що увага зміщується з ідеї європейських черевиків на місцях, "це не означає, що окремі країни не матимуть солдатів, розгорнутих в Україні для навчання та іншої підтримки".

Але навіть якщо великі європейські сухопутні сили зараз не вважаються ймовірними, плани залишаються відкритими. У концептуальному документі для саміту, з яким ознайомилося Reuters, йдеться про можливі майбутні сили підтримки в Україні "як частину майбутнього мирного врегулювання та за підтримки Сполучених Штатів".

Україна неодноразово заявляла, що будь-яка мирна угода має передбачати надійні гарантії безпеки від Заходу, щоб унеможливити нові атаки з боку Росії.

Зі свого боку, Москва різко виступає проти будь-яких ініціатив НАТО щодо військової присутності в Україні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що домовленості між США, Росією та Україною про безпечне судноплавство в Чорному морі та обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі викликали хвилю критики серед українських політиків, експертів і громадських діячів. Більшість з них вважають, що угода одностороння, а поступки зробила лише Україна.