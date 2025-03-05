Після поста Зеленського: у Білому домі заговорили про переговори з Україною, деталі

Київ та Вашингтон обговорюють "заходи довіри", які представлять Росії

Переговори США та України вже обговорюються між Києвом та Вашингтоном. Цьому, ймовірно, посприяв пост Зеленського про сварку з Трампом.

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Майк Уолтц в інтерв’ю телеканалу Fox News. За його словами, "зроблено позитивний крок" до того, щоб сказати про мирні переговори. Про який саме крок йдеться Уолтц не уточнив, однак, можна припустити, що йдеться про пост президента України, в якому він висловив готовність працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру.

"Ми [з Україною] говоримо про місце та дату проведення, склад команд для переговорів… Було зроблено позитивний крок до того, щоб сказати, що ми вестимемо переговори про мир", — сказав Уолтц

Також представник Білого дому зазначив, що Київ та Вашингтон обговорюють "заходи довіри", які потім представлять Росії.

"Ми вже говоримо про заходи щодо зміцнення довіри, які потім робитимемо росіянам і перевірятимемо цей бік", — говорить радник з нацбезпеки президента США.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і віцепрезидент Джей Ді Венс. Після інциденту низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського. Також європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського.

4 березня Зеленський зробив важливу заяву про скандал у Білому домі. Президент висловив готовність працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Також у цей день стало відомо про зупинення американської допомоги Україні.

5 березня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Зеленський може поїхати до Трампа вже наступного тижня. Офіційного підтвердження поки що не було.