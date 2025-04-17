Військові назвали населений пункт, який зараз є головною метою РФ на Харківщині (карта боїв)

На Харківщині росіяни почали використовувати більше бронетехніки

У Харківській області не припиняються російські штурми. Основна мета росіян зараз на цьому відтинку фронту — захопити селище Борова Ізюмського району.

Про це розповів командир групи "Терра" у складі 3 ОШБР Микола Волохов з позивним "Абдула" в ефірі телемарафону. Всі позиції наших воїнів, що розташовані навколо Борової, росіяни активно обстрілюють.

"Ворог постійно намагається знайти те місце, де він би міг реалізувати свій потенціал. Почали кидати бронетехніку знову — у минулому її було значно менше, до моменту, поки ми не відбили селище Надія", — зазначив військовий.

Чому Борова важлива для окупантів

Нагадаємо, селище Борова в Ізюмському районі Харківщини 14 квітня 2022 року окупували російські війська. Воно перебувало в окупації кілька місяців. 3 жовтня того ж року Збройні сили України звільнили смт Борову від російських окупантів.

Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов у січні пояснював, чому Борова важлива для окупантів. За його словами, селище є логістичним хабом.

"Це певна розв’язка по лінії фронту на тому березі річці, який є досить зручним для Збройних сил України і досить незручним для ворога. Ворог розуміє, що оволодівши і взявши під вогневий контроль населений пункт Борова, унеможливить присутність Збройних сил України на тому березі річки. Тому і вся запекла боротьба йде безпосередньо за це селище", – пояснив Кудряшов.

Росіяни могли просунутися на Донеччині

За даними аналітиків deepstate, росіяни взяли під контроль нові території у Донецькій області. Ворог просунувся біля Котлярівки та Запоріжжя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Великдень Україні може загрожувати удар, страшніший за обстріл Сум у Вербну неділю 13 квітня. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.