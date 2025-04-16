Фото синього самокату після удару по Сумах облетіло мережу: кому він належить і що зараз із дитиною

Цей самокат дитині подарували на день народження

Після страшних ракетних ударів по центру Сум 13 квітня, який забрав життя десятків людей, мережу облетіла фотографія синього дитячого самокату, що самотньо стоїть посеред площі. Як виявилося, маленьку власницю того самого самоката звуть Кіра Рудика. Дівчинка жива, але в день атаки вона отримала серйозні поранення і тепер її чекає реабілітація.

Того ранку мама Вікторія Рудика з однорічною Кірою та 6-річною Елею пішли прогулятися до центру Сум. Її старша 12-річна дочка вирушила на заняття до балетної школи. Про це пише OBOZ.UA.

Через деякий час пролунала тривога, а потім пролунав перший вибух балістичної ракети.

"Коли я дізналася, що трапилося в Сумах, відкрила інтернет та побачила на фото маленький синій самокат, то одразу зрозуміла, що це нашої внучки. Ми цей самокат подарували Кірочці на день народження, коли їй виповнився рік ", — каже бабуся Наталія Рудика.

Мама дівчаток навчала їх у разі прильоту одразу падати на землю та закрити руками голову. Після того, як пролунав перший вибух, вона знайшла свою дочку Елю саме в такому стані. На спині у дитини була дірка.

У ті страшні хвилини Вікторію та її дочок почали рятувати дві жінки, які вийшли із магазину "Дари моря".Вони взяли на руки Кіру, щоб мати змогла зайнятися Елею. Одразу ж під’їхав чоловік на бусі, їх посадили в машину, і водій повіз їх до лікарні. Через кілька хвилин після того, як вони від’їхали від площі, пролунав другий вибух. Це була балістика із касетним зарядом, яка вбила ще більше мирних людей.

Фото синього самокату, що облетіло мережу

Що зараз з Кірою та її родиною

Кіра знаходиться вдома з бабусею. Наталя Рудика каже, що в онуки та її мами контузії. Також у дівчинки стрес. На неї чекає довга робота з психологами.

А Еля з мамою у реанімації. Уламки російської ракети пробили дівчинці легеню, трахею, бронхи, пошкодили ключицю, два ребра. Кістки сильно роздроблені. Їй було зроблено операцію.

6-річна Еліна. Фото: Instagram Вікторії Рудики

Дівчинка сама дихає і їй поступово знімають трубки. Медики на запитання, чи скоро Елю переведуть із реанімації, відповідають, що про це ще зарано говорити.

Цей уламок дістали з тіла Елі. Фото: Instagram Наталія Рудики

Мама Вікторія у соцмережах просила повернути синій самокат. Як виявилося, він знайшовся, його забрала з місця вибуху знайома родина, вона працює неподалік і брала участь у збиранні площі.

"Вона подзвонила мені наступного дня і сказала, що самокат стоїть у неї в робочому кабінеті, як тільки вона зможе, то передасть його сім’ї", – каже бабуся.

Ракетний удар по Сум 13 квітня

Росіяни атакували місто Суми двома балістичними ракетами. Удари припали по центру міста, де було багато людей, у тому числі на вулиці, в автомобілях та громадському транспорті. Як повідомили у Сумській МВА, саме другий удар став тим, що спричинив великі людські втрати.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор.

Також політолог розповів, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових там не було.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що опинилося в епіцентрі удару росіян.

Внаслідок цієї страшної ракетної атаки загинули 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Постраждало – 117 осіб, із них 15 дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціла родина з дитиною загинула внаслідок ракетного удару по Сумах.