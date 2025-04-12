"Бої тривають": в РНБО розповіли, чи має Росія успіхи з наступом на прикордоння України

Росіяни намагаються просунутися

У прикордонні на Сумщині та Харківщині відбуваються бої. Також там діють ворожі ДРГ та намагаються працювати штурмові групи.

"Прикордоння з Росією залишається зоною напруги, там постійно діяли ворожі ДРГ, намагаються працювати штурмові групи, тривають бої. Але і для Росії прикордоння — це теж зона напруги до того часу, поки вони не припинять війну", — повідомив у своєму Telegram-каналі керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він додав, що зараз бої на Сумщині-Курщині-Бєлгородщині відбуваються в прикордонні. У Харківській області ворог діє на Вовчанському та Куп’янському напрямках, але без проривів.

У Генеральному штабі ЗСУ у зведенні станом на 8:00 12 квітня поінформували, що на Харківському напрямку минулої доби росіяни тричі проводили наступальні дії. Бої точилися в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку сталося сім атак окупантів. Ворог штурмував неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. За добу 11 квітня наші воїни відбили 21 атаку російської армії.

Як повідомляв "Телеграф", за даними DeepState ворог просунувся в Калиновому, біля Новоолександрівки та Котлярівки в Донецькій області. Окупанти наблизилися до Дніпропетровщини — від Котлярівки до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю лише 5 км.