ЗСУ потіснили росіян під Покровськом та не лише (карти боїв)

Тривають запеклі бої

ЗСУ мають успіхи на фронті. Наші захисники відновили позиції на двох напрямках у Донецькій області.

Як повідомили аналітики DeepState, Сили Оборони відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії. Село Відродження розташоване у Покровському районі (Покровський напрямок). Від нього до міста Покровськ лише три кілометри. Дніпроенергія — село у Великоновосілківському районі Донецької області (Новопавлівський напрямок).

Проте росіяни також мають просування на Донеччині. Вони мали успіх в районі двох населених пунктів на Покровському напрямку — біля Надіївки та Сухої Балки.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 16 квітня, протягом минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 російські штурми. Бої точилися в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорватися 12 разів. Вони наступали поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

Як повідомляв "Телеграф", в РНБО розповіли, чи має Росія успіхи з наступом на прикордоння України.