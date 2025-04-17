Военные назвали населенный пункт, который сейчас является главной целью РФ на Харьковщине (карта боев)

На Харьковщине россияне начали использовать больше бронетехники

В Харьковской области не прекращаются российские штурмы. Основная цель россиян сейчас на этом отрезке фронта – захватить поселок Боровая Изюмского района.

Об этом рассказал командир группы "Терра" в составе 3 ОШБР Николай Волохов с позывным "Абдула" в эфире телемарафона. Все позиции наших воинов, расположенные вокруг Боровой, россияне активно обстреливают.

"Враг постоянно пытается найти то место, где он мог реализовать свой потенциал. Начали бросать бронетехнику снова — в прошлом ее было значительно меньше, до момента, пока мы не отбили поселок Надия", — отметил военный.

Почему Боровая важна для оккупантов

Напомним, поселок Боровая в Изюмском районе Харьковщины 14 апреля 2022 оккупировали российские войска. Он находился в оккупации несколько месяцев. 3 октября того же года Вооруженные силы Украины освободили Боровую от российских оккупантов.

Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в январе объяснял, почему Боровая важна для кафиров. По его словам, поселок является логистическим хабом.

"Это определенная развязка по линии фронта на том берегу реки, который достаточно удобен для Вооруженных сил Украины и достаточно неудобен для врага. Враг понимает, что овладев и взяв под огневой контроль населенный пункт Боровая, сделает невозможным присутствие Вооруженных сил Украины на том берегу реки. Поэтому и вся упорная борьба идет непосредственно за этот поселок", – объяснил Кудряшов.

Россияне могли продвинуться на Донбассе

По данным аналитиков deepstate, россияне взяли под контроль новые территории в Донецкой области. Враг продвинулся возле Котляровки и Запорожья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Пасху Украине может грозить удар, страшнее обстрела Сум в Вербное воскресенье 13 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.