На Великдень Україні може загрожувати удар, страшніший за обстріл Сум. У Європі зробили попередження

Путіна не зупиняють християнські свята

Росія може здійснити удар по українських містах на Великдень. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не виключає цього та вважає, що ця атака може бути ще жорстокішою, ніж обстріл Сум у Вербну неділю 13 квітня.

Як повідомляє LRT, Будріс назвав російський удар по Сумах "варварським". Проте він не має сумнівів, що Москва може влаштувати ще більш жорстоку атаку у прийдешні Великодні свята.

"Цей тиждень — Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня — я не сумніваюся, що (Росія, — ред.) зробить щось ще страшніше на Великдень. Можливо, це буде переломний момент, коли ми скажемо: добре, дивіться, нам потрібно посилити санкції", — сказав Будріс.

Глава МЗС Литви наголосив, що жорстокий російський обстріл Сум став своєрідним стимулом для країн Євросоюзу до більш сміливих кроків. Йдеться й про нові економічні обмеження проти Кремля й про додаткову підтримку України. Проте, за його словами, зараз неясно, чи зможе цей імпульс перетворитися на реальні політичні рішення.

Тим часом у Кремлі поки не готові повідомити точну годину закінчення мораторію на удари по енергооб'єктах. Про це заявив речник глави Росії Дмитро Пєсков. В Кремлі вважають 16 квітня останнім днем дії мораторію.

Як повідомляв "Телеграф", духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс після удару Росії по центру Сум, закликав усіх вірян світу публічно засудити РФ та "виступити єдиним фронтом проти цього зла". Він назвав главу РФ Володимира Путіна злом.