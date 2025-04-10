"Одеса наша!". Як звичайний лист з фронту став сторінкою історії України (фото)

Одеситка розповіла історію незвичайного фронтового листа

Цього дня, 10 квітня, відзначають День визволення Одеси від нацистів. Це особливий день в історії міста та всієї України – 10 квітня 1944 року під час Одеської операції війська 3-го Українського фронту звільнили місто від нацистів. Одеса була в окупації протягом 907 днів – з 16 жовтня 1941 року, коли ворог увійшов до міста і до визволення.

На сайті "Одеське життя" опублікували історію жінки, яка знайшла незвичайний військовий артефакт — фронтовий лист, датований 10 квітня 1944 року.

"Цей лист, як бачите на фото, з фронту. Військовий лікар Воробйова пише у рідне місто. У кутку праворуч – дата: 10.04.1944 р. Перші слова листа: "Сьогодні повідомили, що Одеса – наша". І три знаки оклику. Ось так звичайний на той час лист став сторінкою самої історії", — розповіла жінка.

У листі військовий лікар Воробйова розповідає про себе та цікавиться долею своїх рідних. Вона повідомила близьким, що стала лікарем в армії, а також розповіла, що вийшла заміж та дуже змінилася.

З огляду на військовий контекст того часу і нинішнього контексту, виглядає цей лист дуже зворушливо. До речі, побачити та помацати історичний артефакт-лист можна у Музеї-кафе "Стара Одеса".

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