Пройшов "Азовсталь" і був серйозно поранений: хто такий Богдан Грішенков, новий командир "Азову"

Командир пройшов російський полон

Підполковник Богдан "Пугач" Грішенков очолив 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Новий командир має майже десятирічний досвід служби в "Азові" та пройшов шлях від рядового бійця до керівної посади.

Про нове призначення розповіли на сторінці бригади в соцмережах. "Телеграф" зібрав інформацію, що відомо про нового командира і його кар’єрний шлях.

Шлях професійного військового

Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року в місті Слов'янськ Донецької області. У дитинстві значний вплив на формування патріотичних поглядів майбутнього військового справила його бабуся, завдяки якій він регулярно відвідував місцевий осередок товариства "Просвіта", кажуть в "Азові".

Освіту здобував у Слов'янському авіаційному коледжі, а згодом — у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю "Енергосистеми". Планував працювати в Донецькому аеропорту.

До звільнення Слов'янська українськими військами 5 липня 2014 року Богдан не планував пов'язувати своє життя з військовою службою. Проте приклад молодих захисників-добровольців справив на нього таке сильне враження, що 8 травня 2015 року, у віці 21 року, він вступив до лав Окремого загону спеціального призначення "Азов".

Бойовий досвід та випробування

У лютому 2020 року "Пугач" обійняв посаду командира роти ОЗСП "Азов". На цій посаді він зустрів повномасштабне російське вторгнення в Україну в Маріуполі, де разом зі своїм підрозділом тримав оборону на одному з найскладніших напрямків.

Під час оборони металургійного комбінату "Азовсталь" 10 травня 2022 року Богдан Грішенков отримав кульове поранення. Він перебував серед останніх захисників, які 20 травня 2022 року, у складі командування Маріупольського гарнізону на чолі з Денисом Прокопенком, виконали наказ вищого військового керівництва України і покинули "Азовсталь".

Раніше "Телеграф" також розповідав, який вигляд зараз має "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Росіяни бояться навіть руїн цього легендарного заводу.