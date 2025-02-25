Руїни великої легенди: як виглядає "Азовсталь" у російській окупації (відео)

Територія обросла травою та бур’яном, її ніхто не доглядає

Легендарний завод "Азовсталь" у Маріуполі, зруйнований під час боїв на початку повномасштабного вторгнення Росії, зараз порожній, поки місто перебуває під окупацією. Його територія поросла травою, деревами та бур’яном.

Свіжим відео у своєму Telegram-каналі поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що ці кадри було зроблено у лютому 2025 року.

На відео видно, що завод абсолютно покинутий. А російські військові, котрі тимчасово захопили це українське місто, ніяк не займаються цим об’єктом.

На тлі руїн також промайнула відновлена окупантами стелла загиблим під час Другої світової війни азовстальцям. На початку повномасштабного вторгнення її було повністю знищено російськими снарядами. До лютого 2024 року вони її відновили, замінивши символ заводу на радянський "серп і молот".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 березня 2022 року на заводі "Азовсталь" у Маріуполі розпочалися перші бої українських захисників із російськими військовими. Наступні два місяці армія Росії цілодобово безперервно обстрілювала завод, на якому були не тільки військові, а й ховалися цивільні.

20 травня 2022 року українські захисники отримали наказ від вищого командування, що необхідно припинити оборону Маріуполя. Це було зроблено, щоб зберегти життя та здоров’я воїнів.