Віддав 10 років служби. Хто такий Богдан Кротевич і чим запам’ятався в "Азові"

Кротевич служив в "Азові" з 2014 року та брав участь у війні з Росією

У середу, 26 лютого, стало відомо про те, що начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України Богдан Кротевич (позивний "Тавр") завершує службу і йде з посади.

Про це повідомила пресслужба "Азову". Командування та особовий склад підрозділу подякували Кротевичу за понад 10 років відданої служби.

Сам Кротевич також подякував товаришам по службі.

" "Азов" сформував мене, в першу чергу, як чоловіка та патріота своєї держави, за що я завжди буду вдячний підрозділу та всьому його колективу", — передає слова Кротевича пресслужба підрозділу.

Хто такий Богдан Кротевич

Кротевич народився у березні 1993 року. Точне місце народження невідоме: за одними джерелами, це Ізмаїл Одеської області, за іншими — Сімферополь. Він навчався у художній школі, потім у гімназії з поглибленим вивченням німецької мови, а далі вступив на факультет водного водіння Київської державної академії водного транспорту. Навчання у ВНЗ закінчив вже будучи військовослужбовцем.

Взимку 2013-2014 років брав участь у Революції Гідності, а після російської анексії Криму та вторгнення на Донбас вступив у добровольчий батальйон "Азов". Пізніше цей підрозділ увійде до складу НГУ та стане полком, а потім і бригадою. У складі "Азова" Кротевич пройшов шлях від рядового піхотинця до командира взводу: брав участь у боях за Широкине, Мар’їнку, Красноногорівку та на Світлодарській дузі.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обороняв Маріуполь, потрапив у російський полон і був обміняний у вересні того ж року. Координував дії "азовців" у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року. Є кавалером ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордену Данила Галицького.

Скандал із генералом Содолем

Влітку 2024 року Кротевич подав до ДБР листа з проханням порушити кримінальну справу проти Юрія Содоля, на той момент — командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Начальник штабу "Азова" звинуватив генерала у некомпетентному керівництві військами, що призвело до просування росіян на низці дільниць фронту та втрати значних територій України.

24 червня 2024 року Володимир Зеленський зняв Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

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