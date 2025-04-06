Росіяни бояться навіть руїн: який вигляд зараз має "Азовсталь" в окупованому Маріуполі

Три роки тому в цей час на території комбінату йшли важкі бої

Росіяни мають намір перетворити територію зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на технопарк. У соціальних мережах поширюють відео, зняте на місці, де у 2022 році 82 дні тримали оборону українські захисники.

Про це повідомляє український Telegram-канал "Exilenova+". Саме вони опублікували кадри з металургійного комбінату.

На кадрах — руїни, де колись ішли бої, укриття, в яких ховалися сотні військових і цивільних. Залишки конструкцій, що стали символом героїзму, розчищають. Окупаційна влада заявляє про "технічну реорганізацію", однак українці переконані: мета не розвиток, а спроба стерти минуле, яке Росія не може переписати.

Нагадаємо, з 18 березня по 16 травня 2022 року українські військові, зокрема бійці полку "Азов", 36-ї бригади морпіхів та інших підрозділів, тримали оборону Маріуполя на території "Азовсталі", перетворивши комбінат на фортецю. Після довготривалої облоги, відмов Росії від гуманітарних коридорів та постійних бомбардувань, гарнізон здався за наказом керівництва держави. Більшість захисників потрапили у полон, частину з них пізніше обміняли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор зруйнованого Донецького аеропорту, який вже майже 11 років перебуває в російській окупації, у 2024 році отримав 300 тисяч зарплати.