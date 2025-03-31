Могилу "азовця" Назарія "Грінки" знову пограбували. Що забрали злодії (фото)

Поліція розпочала розслідування

Невідомі на Вінниччині вчергове пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича, позивний — Грєнка. Інцидент стався на кладовищі "Сабарів-1".

Про це повідомила поліція Вінницької області. Зазначається, що про злочин повідомила мати військового.

За словами матері Назарія, Маріанна Гринцевич, невідомі вкрали дерев’яну булаву та три свічки. Булава була прикручено до могили. Поліція встановлює обставини злочину та причетних до нього.

"Вчора 30.03.2025 року знову вкрали з могили моєї дитини три свічки коштовні, не за три гривні, булаву, яку я придбала в Закарпатті саме для нього і бабуся його теж купила два ноборчика свічок, лежали за булавою", — йдеться у повідомленні.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Санкція цієї статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, це не перша крадіжка з могили Гринцевича. У червні мати загиблого захисника розповіла, що з могили забрали іграшкового собаку, яку жінка подарувала Назарію, коли тому було 1,6 року. Наступного дня, після суспільного обурення, іграшку повернули.

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