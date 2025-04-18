Прошел "Азовсталь" и был серьезно ранен: кто такой Богдан Гришенков, новый командир "Азова"

Командир прошел русский плен

Подполковник Богдан "Пугач" Гришенков возглавил 12-ю бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. У нового командира есть почти десятилетний опыт службы в "Азове" и прошел путь от рядового бойца до руководящей должности.

О новом назначении рассказали на странице бригады в соцсетях. "Телеграф" собрал информацию, что известно о новом командире и его карьерном пути.

Путь профессионального военного

Богдан Гришенков родился 20 октября 1993 года в городе Славянск Донецкой области. В детстве значительное влияние на формирование патриотических взглядов будущего военного оказала его бабушка, благодаря которой он регулярно посещал местный центр общества "Просвита", говорят в "Азове".

Образование получал в Славянском авиационном колледже, а затем — в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по специальности "Энергосистемы". Планировал работать в Донецком аэропорту.

До освобождения Славянска украинскими войсками 5 июля 2014 Богдан не планировал связывать свою жизнь с военной службой. Однако пример молодых защитников-добровольцев произвел на него такое сильное впечатление, что 8 мая 2015 года, в возрасте 21 года, он вступил в ряды Отдельного отряда специального назначения "Азов".

Боевой опыт и испытание

В феврале 2020 года "Пугач" занял должность командира роты ОЗСП "Азов". В этой должности он встретил полномасштабное российское вторжение в Украину в Мариуполе, где вместе со своим подразделением держал оборону на одном из самых сложных направлений.

Во время обороны металлургического комбината "Азовсталь" 10 мая 2022 Богдан Гришенков получил пулевое ранение. Он находился среди последних защитников, которые 20 мая 2022 года в составе командования Мариупольского гарнизона во главе с Денисом Прокопенко выполнили приказ высшего военного руководства Украины и покинули "Азовсталь".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как выглядит сейчас "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Россияне боятся даже развалин этого легендарного завода.