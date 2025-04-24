Підуть роки: аналітик оцінив ризики захоплення Запорізької та Донецької областей Росією

Російська позиція, ймовірно, слабшатиме

Темпи просування російських військ на фронті, ймовірно, не дадуть їм можливості захопити Запорізьку та Донецьку області протягом наступних двох років. При цьому їх позиція може ставати лише слабшою з часом.

Таку заяву зробив Джордж Баррос, який очолює групу російської та геополітичної розвідки в Інституті вивчення війни. Про це пише Defense One.

"Росія з нинішніми темпами просування не здатна захопити Донецьку або Запорізьку області ніколи протягом наступних двох років. У нас є підстави вважати, що російська позиція лише слабшатиме, оскільки Росія насаджує себе на добре озброєну Україну", — сказав Баррос.

Він додав, що позиція США викликає подив, оскільки вона не сприяє досягненню заявлених цілей президента Трампа щодо припинення війни в Європі та встановлення міцного миру.

"Сполучені Штати винагороджують Путіна за анексію Криму ослаблення санкцій, хоча й не посилює стримування в Європі, це не шлях до миру через силу. Це підбадьорить Путіна та його спосіб ведення війни", — наголосив Баррос.

При цьому він каже, що російський президент Володимир Путін має вразливі місця, які або не помічають, або просто не використовують.

"Тривала війна значно погіршила здоров’я російської економіки й знищила значну частину звичайних російських військ. Зараз настав час змусити Росію піти на поступки, щоб Росія могла ухилитися від важких рішень, з якими Путіну не довелося б стикатися. Путін робить ставку на те, що США дозволять Росії звільнитися" — вважає Баррос.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стаття "Financial Times", в якій йдеться про пропозиції Путіна щодо територіальних поступок, викликала бурхливу реакцію в Україні.