Путін готовий поступитись територіями? В Україні відреагували на матеріал FT

У ЦПД закликали не довіряти анонімним джерелам

Стаття "Financial Times", у якій йдеться про пропозиції Путіна щодо територіальних поступок, викликала бурхливу реакцію в Україні. Лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, закликав громадян бути обережними з інформацією, наголосивши, що найближчими днями можна очікувати сплеск фейкових новин.

Про це повідомив посадовець на своєму Telegram-каналі.

"До завтра буде потік фейків і "інсайдів" для плутанини у різних медіа. Деякі "зливи" є частиною інформаційних операцій", — написав Коваленко.

Що було раніше

Джерела "Financial Times" заявили, що під час зустрічі з спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін заявив про готовність відмовитися від претензій на 4 українські області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку, які частково залишаються під контролем Києва. Взамін Москва вимагає від Вашингтона визнати анексію Криму та дати гарантії, що Україна не вступить до НАТО.

Водночас Зеленський відповів, що уряд не отримував офіційних пропозицій від США, однак підтвердив готовність до переговорів лише після повного припинення вогню. Він підкреслив, що Україна ніколи не визнає анексію Криму та не погодиться на компроміси щодо своїх суверенних територій. Серед можливих варіантів, які обговорюються, — створення демілітаризованої зони під міжнародним контролем, розміщення європейських миротворців та гарантії, що Україна не буде використовувати силу для повернення окупованих територій. Перемовини з цього питання відбудуться 23 квітня в Лондоні.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Росії спростувли повідомлення про нібито пропозицію Путіна припинити війну проти України на поточній лінії фронту. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував статтю іноземного медіа.