Основні сили ворога кинуті на те, щоб відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, а також захопити частину Луганської області, що залишилася, і оточити північну частину Донецької області

Сили оборони України могли просунутися на Новопавлівському напрямку поблизу Троїцького. Тим часом супротивник просунувся на Курській області, і навіть неподалік Торецька.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Там відзначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують просування російських військ уздовж шосе 38H-609 Суджа — Гуєво на південь від Олешні (на південний захід від Суджі/Курська область).

Під н.п Горналь проходили бої. При цьому, Пов’язаний із Кремлем російський "військкор" стверджував, що гора Фрагор (на південний захід від монастиря Святого Миколая) є нібито спірною "сірою зоною".

21 та 22 квітня ворог наступав біля Торецька, в районі Дачного, Деліївки, Дружби, Щербинівки, Петрівки, наступали у напрямку Романівки та на північ від Сухої Балки.

21 квітня українська бригада показала кадри, на яких видно, що російська піхота продовжує наступати на мотоциклах на Торецькому напрямку. Зазначається, що противник постійно експериментує з новою тактикою, включаючи ведення штурму бронеколонами, які супроводжуються невеликими групами піхоти, та ведення штурму на мотоциклах.

Також 22 квітня противник продовжував наступальні дії на заході Запорізької області. Однак просунутися він не зміг. Війська РФ атакували біля Малої Токмачки, у напрямку Новоданилівки, біля Степового, П’ятихаток, Лобкового та Малих Щербаків 21 та 22 квітня.

Бойові дії протягом 22 квітня тривали на північному заході Бєлгородської області. Російські "військкори" розповіли, що ЗСУ нібито безуспішно атакували поблизу Попівки та Демидівки. Водночас російський блогер заявив, що Сили оборони України утримують позиції на околицях Попівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт розповів, що Путіну потрібна перемога до 9 травня і де росіяни підуть у наступ.