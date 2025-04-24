Уйдут годы: аналитик оценил риски захвата Запорожской и Донецкой областей Россией

Российская позиция, вероятно, будет ослабевать

Темпы продвижения российских войск на фронте вероятно не дадут им возможности захватить Запорожскую и Донецкую области в течение следующих двух лет. При этом, их позиция может становиться только слабее со временем.

Такое заявление сделал возглавляющий группу российской и геополитической разведки в Институте изучения войны Джордж Баррос. Об этом пишет Defense One.

"Россия с нынешними темпами продвижения не способна захватить Донецкую или Запорожскую области никогда в течение следующих двух лет. У нас есть основания полагать, что российская позиция будет только ослабевать, поскольку Россия насаждает себя на хорошо вооруженную Украину", — сказал Баррос.

Он добавил, что позиция США вызывает удивление, поскольку она не способствует достижению заявленных целей президента Трампа по прекращению войны в Европе и установлению крепкого мира.

"Соединенные Штаты вознаграждают Путину за аннексию Крыма ослабление санкций, хотя и не усугубляет сдерживание в Европе, это не путь к миру через силу. Это подбодрит Путина и его способ ведения войны", — подчеркнул Баррос.

При этом, он говорит, что у российского президента Владимира Путина есть уязвимые места, которые либо не замечают, либо просто не используют.

"Длительная война значительно ухудшила здоровье российской экономики и уничтожила значительную часть обычных российских войск. Сейчас пора заставить Россию пойти на уступки, чтобы Россия могла уклониться от трудных решений, с которыми Путину не пришлось бы сталкиваться. Путин делает ставку на то, что США позволят России освободиться от крючка, несмотря на свою шаткую позицию", — считает Баррос.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что статья "Financial Times", в которой говорится о предложениях Путина относительно территориальных уступок, вызвала бурную реакцию в Украине. В ЦПД сделали заявление.