Альтернатива штучним квітам: оберіть букети, які майже вічні, але не шкодять екології

Головне, що такі композиції не створюють відходів

В Україні набирає популярності нова екологічна альтернатива пластиковим квітам на кладовищах — ковані квіти. Ці вироби не лише довговічні, а й не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Знайти такі композиції можна в інтернеті, продають їх на різних платформах — як на сайтах, так і в соцмережах. "Телеграф" розповідає, чому варто замінити штучні квіти з пластику.

Екологічна альтернатива

Штучні пластикові квіти, які часто використовуються для прикрашання могил, мають значний негативний вплив на довкілля. Вони виготовляються з синтетичних матеріалів, що розкладаються понад 100 років, і при спалюванні виділяють токсичні речовини, включаючи діоксини та формальдегід, які можуть спричинити серйозні захворювання у людей та забруднюють ґрунт і воду. ​

У відповідь на ці екологічні загрози, деякі громади вже заборонили використання пластикових квітів на кладовищах.

Переваги кованих квітів

Ковані квіти виготовляються з металу, що робить їх майже вічними. Вони не потребують заміни, не втрачають естетичного вигляду з часом і не створюють відходів.

Фото з Facebook

Крім того, такі вироби можуть бути справжніми витворами мистецтва, додаючи особливого шарму місцям поховання.

Нагадуємо, чому не варто нести на цвинтар штучні квіти і чим їх замінити. Екологи застерігають: синтетичні пластмаси століттями будуть розкладатися на мікропластик і пластиковий пил, який вдихатиме населення планети.

При горінні ж виділяють небезпечні для здоров’я людини шкідливі речовини — фенол, формальдегід, оксиди азоту та сірки й діоксини, які мають сильний канцерогенний вплив і є однією з причин розвитку онкологічних захворювань. Тому спалювати їх забороняється. Ті ж самі канцерогени виділяються й під дією сонячних променів… Також ці квіти пожежонебезпечні.