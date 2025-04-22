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Не тільки вбивають живих. Чотири причини відмовитися від штучних квітів на могилах

Автор
Ігор Тимофєєв
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Хоча штучні квіти вже виглядають, як живі, вони не стали менш отруйними
Хоча штучні квіти вже виглядають, як живі, вони не стали менш отруйними. Фото "Телеграф"

В Україні неодноразово подавали петиції про заборону штучних квітів

Українці масово готуються до поминальних днів, які йдуть тижнем пізніше після Великодня — купують тонни штучних квітів і вінків, щоб поставити на могилах рідних і близьких. Однак таке вшанування пам’яті померлих є не найкращим проявом любові до ще живих.

І хоча про шкідливість штучних квітів сказано багато, екологи не втомлюються застерігати: синтетичні пластмаси століттями будуть розкладатися на мікропластик і пластиковий пил, який вдихатимуть жителі планети.

Більше читайте у публікації: "Красиві, але дуже небезпечні: чому не варто нести на цвинтар штучні квіти і чим їх замінити".

При горінні такі квіти виділяють небезпечні для здоров’я людини фенол, формальдегід, оксиди азоту та сірки й діоксини, які мають сильний канцерогенний вплив і є однією з причин розвитку онкологічних захворювань. Тому спалювати їх забороняється. Ті ж самі канцерогени виділяються й під дією сонячних променів… Також ці квіти пожежонебезпечні.

З часом фрагменти пластику потрапляють у ґрунтові води, а звідти — у річки та озера, завдаючи шкоди водним екосистемам. Вітер розносить легкі пластикові елементи на значні відстані, забруднюючи довкілля — ліси, поля, міське середовище.

За інформацією Державної екологічної інспекції, достеменно невідомий склад пластику, а либонь весь ринок квітів імпортується й сертифікатів на них нема. Тож штучна "краса" — ніщо порівняно із завданою довкіллю шкодою.

Борці за екологію вже двічі пробували достукатися до влади. Вперше петиція на сайті президента з проханням заборонити продаж та розповсюдження пластикових квітів в Україні з’явилася ще 2016 року.

Вдруге — на початку 2023-го. Проте вони не знайшли відгуку у громадян й не набрали достатньої кількості голосів, щоб бодай потрапити на стіл глави держави.

Тому влада на місцях самотужки бореться з цією проблемою. Так, використання ритуального пластику обмежили на рівні міських рад у Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому, Умані та Жашкові на Черкащині та низці інших міст. Там інспектори з благоустрою складають на порушників адмінпротоколи, що тягне за собою штрафи.

Нагадаємо, священник назвав "Телеграфу" п’ять альтернатив штучним квітам на "гробках".

Теги:
#Квіти #Онкологія #Могила #Поминальні дні #Гробки