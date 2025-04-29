Посадіть ці рослини на кладовищі, і вони будуть цвісти аж до морозів

Є квіти, які найкраще прикрасять могили

Зараз в Україні триває поминальний період після Великодня, який називають Провідним тижнем, Проводами, Гробками та Радоницею. Віряни доглядають за могилами рідних: збирають сухе листя, виривають бур'яни та садять красиві квіти.

Для посадки на кладовищі слід обирати рослини, які не потребують ретельного догляду. Також варто звернути увагу на багаторічні рослини, які будуть радувати око не один сезон. Є такі невибагливі рослини, які розвиваються самі по собі та заповнюють всю ділянку. Інтернет-платформа "Особлива" поділилась, які квіти варто посадити на цвинтарі.

Що посадити на кладовищі

Вдалим варіантом є алісум — рослина, яка сама розростається та є стійкою до посухи. Вона цвіте різними кольорами: білим, рожевим, жовтим. Тож можна поєднати їх та зробити красиву композицію.

Алісум, фото "Аграрії разом"

Обрієта також є стійкою до сухості, тож ви можете поливати землю 1 раз у кілька місяців. Її вирощують з розсади, однак пересадивши у землю, доглядати за рослиною не потрібно.

Обрієта, фото "Лайфхакер"

Добре підходить для кладовища портулак. Його особливість у тому, що рослина швидко розмножується та розростається на всю ділянку. Перевага й у тому, що портулак цвіте з початку до літа й аж до заморозків. Для кладовища варто обрати багаторічні сорти портулака.

Портулак, фото з мережі

Ще одним хорошим варіантом є очиток. Він розростається килимом на ділянці і цвіте красивими рожевими квітами з червня по вересень. В інші ж сезони року очиток росте красивим зеленим листям.

Очиток, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено приносити на Проводи на кладовище. Церква не схвалює, коли беруть із собою ці речі.