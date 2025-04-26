Ці квіти краще не нести на кладовище. Як скласти букет на Поминальні дні

Для вибору букетів існує низка правил

Поминальні дні в Україні наступають після Великодня, у неділю, 27 квітня, українці підуть на кладовища, щоб молитися за душі померлих родичів, згадати часи, проведені разом. На знак пам'яті та любові до місць останнього спочинку близьких несуть квіти, причому штучні квіти на кладовища нести не варто.

Які квіти не можна нести на цвинтар

"Телеграф" розповідає, як скласти букет для кладовища — не всі квіти та композиції будуть доречними. Так, надто яскраві та пишно декоровані букети не підходять.

Існують певні правила вибору квітів та букетів для кладовища. Проте вшанування тих, хто пішов від нас — глибоко особистий момент, й орієнтуватися треба насамперед на власні відчуття. Наприклад, принести квіти, які любили померлі, або ті, які щось означають у відносинах з ними, чи асоціюються з померлим, навіть якщо це проти правил.

Якщо ж є труднощі з вибором, є певні моменти, на які можна орієнтуватися. Краще обрати спокійні стримані кольори, а якщо це букет, не брати до нього понад три кольори. Квіти краще обирати холодних, стриманих, строгих відтінків — білі, сині, фіолетові, темно-червоні, бордові.

Також недоречно виглядають на могилах пишні букети в упакуванні. Не підійдуть й широкі стрічки, краще обрати тоненьку чорну стрічку на стеблах.

Які квіти та композиції не варто нести на кладовище

пишні та об'ємні композиції, достатньо буде 4-8 квіток

букети округлої форми — у ритуальній флористиці прийняті пірамідальні та ромбоподібні композиції

яскраві квіти та композиції — наприклад, рожеві троянди, чи оранжеві гвоздики виглядатимуть недоречно

Як обирати квіти на поминальні дні

Купуючи квіти на поминальні дні, варто також подбати про те, щоб вони якомога довше зберігали гарний вигляд. Обирати треба ті, які не до кінця розкрилися, пружні та без ознак в'янення.

Які квіти найкраще принести на цвинтар

Троянда — універсальний варіант, стримана та урочиста квітка. Можна обрати як класичні троянди з довгим стеблом, так і гілочки з дрібними квітками.

Лілія або кали — лілія є символом чистоти, а кали вважаються символом особливого зв'язку між людьми та вірності.

Гладіолуси уособлюють велику силу духу, а орхідеї — елегантність.

Що символізують квіти

троянда червона – пристрасне кохання;

троянда рожева – дружба;

троянда біла – чистота;

мак – втіха, а також символ полеглих на війні або ветеранів;

соняшник – захоплення;

півонія – зцілення;

ромашка – невинність;

гортензія – наполегливість;

гвоздика червона — яскравість;

гвоздика рожева – вдячність;

гвоздика біла – спогад;

дельфініум – чистота душі.

Особливості вибору букетів для вшанування чоловіків та жінок

Ритуальні букети для чоловіків найкраще складати в фіолетових, помаранчевих і яскраво червоних тонах. Також доречними будуть синій і жовтий, особливо якщо це букет для загиблого захисника.

Якщо вшановують пам'ять жінки, для букета обирають світлі чисті відтінки. Гарним рішенням буде принести улюблені квіти покійної.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти підходять для того, щоб посадити на могилах. Найкращий варіант — садити багаторічні рослини.