Альтернатива искусственным цветам: выберите букеты, которые почти вечны, но не вредят экологии

Главное, что такие композиции не создают отходов

В Украине набирает популярность новая экологическая альтернатива пластиковым цветам на кладбищах — кованые цветы. Эти изделия не только долговечны, но и не наносят вреда окружающей среде.

Найти такие композиции можно в интернете, продают их на разных платформах – как на сайтах, так и в соцсетях. "Телеграф" рассказывает, почему стоит заменить искусственные цветы из пластика.

Экологическая альтернатива

Искусственные пластиковые цветы, часто используемые для украшения могил, оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду. Они изготавливаются из синтетических материалов, разлагаемых более 100 лет, и при сжигании выделяют токсичные вещества, включая диоксины и формальдегид, которые могут вызвать серьезные заболевания у людей и загрязняют почву и воду. ​

В ответ на эти экологические угрозы некоторые общины уже запретили использование пластиковых цветов на кладбищах.

Преимущества кованых цветов

Кованые цветы производятся из металла, что делает их почти вечными. Они не нуждаются в замене, не теряют эстетичного вида со временем и не создают отходов.

Фото с Facebook

Кроме того, такие изделия могут быть настоящими произведениями искусства, придавая особый шарм местам захоронения.

Напоминаем, почему не следует нести на кладбище искусственные цветы и чем их заменить. Экологи предостерегают: синтетические пластмассы веками будут разлагаться на микропластик и пластиковую пыль, которая будет вдыхать население планеты.

При горении выделяют опасные для здоровья человека вредные вещества — фенол, формальдегид, оксиды азота и серы и диоксины, которые имеют сильное канцерогенное влияние и являются одной из причин развития онкологических заболеваний. Потому сжигать их запрещается. Те же канцерогены выделяются и под действием солнечных лучей… Также эти цветы пожароопасны.