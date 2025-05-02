Ніякої "сірєні". Як правильно українською називати ароматні квіти

Майже в кожній області України є особлива назва

В Україні вже почався сезон квітнення доволі гарних кущів з дрібними квітами від фіолетового до білого кольорів. Однак дехто і досі не знає, що в українській мові цей кущ не називають "сірєню".

"Телеграф" розповість, як же правильно називати ці квіти. Зауважимо, що майже в кожній області України є свої відповідники та синоніми до цієї назви.

Як українською називати "сірєнь"

В українській немає слова "сірєнь", а ці квіти називають "бузок". Проте не слід плутати з "бузиною", адже це кущ, ягоди якого схожі на калину. Бузок починає квітнути наприкінці квітня, а пік його буяння припадає на перші дні травня. Цю рослину дуже полюбляють не тільки за характерний приємний аромат, а ще й за її тип квітнення — великі волоття ясно-лілових, фіолетових або білих дрібних квітів.

Бузок — це слово чоловічого роду, яке має форму однини та множини, відмінюється за усіма відмінками. Проте у давальному відмінку, відповідає на питання "чому", має дві форми — "бузку та бузкові".

Як в різних областях називають бузок

Зауважимо, що найбільш популярною є російська назва "сірєнь", проте зустрічаються і доволі колоритні діалекти. Майже в кожному регіоні є своє унікальне слово, до прикладу:

буз

ліліяк

бозок

бевз

горгона, оргона, воргона

бзинка

лілівас

лелеяс

валівас

дьордьован.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською казати "приємного апетиту".