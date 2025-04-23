Не "приємного апетиту": як правильно сказати фразу українською без русизмів

Є правила, які потрібно врахувати

Нерідко перед їдою ми звикли говорити іншим фразу "приємного апетиту". Однак українською мовою перекладати її саме так — це помилка та калька з російської мови.

Правильним буде сказати у цьому випадку просто "Смачного". Про це йдеться на сайті "Мова — ДНК нації".

За побажанням чогось в українській мові нерідко використовується саме родовий відмінок. Наприклад: "гарного дня", "чудового вечора" і т.д.

Якщо ми говоримо про побажання "смачного" — це не повний оборот, а форма побажання, де дієслово "бажаю" мається на увазі. Деякі також вказують, що одним із варіантів побажання є "смачного апетиту".

Як не варто казати:

"Смачної їжі!" — Граматично правильно, але звучить неприродно.

"Смакуйте!" — Припустимо, але більш формально.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно привітати зі святом людину українською мовою та не використовувати популярну помилку з "від щирого серця". Ще одна поширена помилка при вітаннях зі святами – бажати "благополуччя". Такого слова українською мовою немає.